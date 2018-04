As presidentes da América Latina

Quatro anos depois de terminar seu primeira mandato, Michelle Bachelet volta à presidência chilena. O Chile é um dos seis países latino-americanos que já foram ou são presididos por mulheres eleitas democraticamente.

Veja abaixo quem são as seis presidentes da América Latina:



Foto: montagem/Efe

Chile: Michelle Bachelet – Com 62 anos, é a primeira presidente a governar pela segunda vez o Chile desde o fim do regime ditatorial de Augusto Pinochet. Bachelet foi presidente entre 2006 e 2010. No novo mandato, busca fazer uma reforma educacional e mudar a Constituição que resulta da ditadura.

Costa Rica: Laura Chinchilla – Primeira presidente mulher da Costa Rica, deixará a presidência em maio deste ano. Laura foi vice-presidente de Óscar Arias Sánchez . Em 2010, venceu as eleições com 46% dos votos.

Argentina: Cristina Kirchner – Preside pelo segundo mandato consecutivo. Foi eleita em 2007 e seu segundo mandato termina em 2015, quando não poderá ser candidata, de acordo com a Constituição argentina. Cristina foi casada com o o presidente Néstor Kirchner, que morreu em 2010.

Brasil: Dilma Rousseff – Eleita em 2010, é a primeira mulher a governar o Brasil e poderá se candidatar novamente neste ano, quando ocorrem eleições presidenciais no Brasil. Sua candidatura ainda não está oficializada, mas Dilma é o principal nome do PT para as eleições.

Nicarágua: Violeta Barros (ex-presidente) – Primeira mulher eleita na América Latina, em 1990, era mais conhecida como Violeta Chamorro, sobrenome de seu marido, o jornalista Pedro Joaquín Chamorro, assassinado pela ditadura somocista.

Panamá: Mireya Moscoso (ex-presidente) – Presidiu o país entre 1999 e 2004 e também era esposa de um presidente, Arnulfo Arias Madrid. Quando Mireya foi eleita, seu marido já havia morrido.