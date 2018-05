Assange é o rockstar do ano

A edição italiana da revista Rolling Stone elegeu o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, como a “Estrela do Rock” do ano, por seu “caráter e temperamento rock & roll”. “O rock informático de Assenge será o que levaremos com alegria durante 2011. É o anjo exterminador de cada segredo do poder. É o homem que cai (da rede) na terra”

Assange é retratado imitando o estilo de David Bowie no filme “O Homem Que Caiu na Terra”, de 1976. Para a revista, a semelhança entre os dois é “simplesmente impressionante”. “Assange é um ícone como Che Guevara nas camisetas, como Mao para Andy Warhol. É o líder pop do fim da diplomacia e da segurança imperial. Assange é a verdadeira estrela do rock & roll dos anos 3000”.