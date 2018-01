Assembleia da Virgínia barra uso de armas ninja no Estado

O uso de armas ninja como estrelas de metal, espadas e nunchakus provocou um debate sobre sua legalização no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Uma lei regulamentando o uso dessas armas chegou a ser aprovada na terça-feira,17, na Assembleia Legislativa. No dia seguinte, no entanto, os deputados mudaram de ideia e vetaram o projeto, que havia sido aprovado.

O senador Thomas Garrett, autor do projeto que liberava as armas, disse ao jornal Washington Post que não havia motivo para banir as armas orientais, uma vez que facas são legalizadas.

“Acho que a iniciativa surpresa da Assembleia não deixa de ser um tributo aos ninjas, movendo-se sem os outros perceberem”, disse ele, brincando, ao Post. “Na verdade acho que algumas pessoas pensaram que era uma coisa mais voltada para colecionadores e depois viram que a redação do projeto era muito ampla.”

Conheça algumas dessas armas:

Estrela de metal





Espada



Nunchakus