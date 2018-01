Ataque na Alemanha – O que se sabe até agora

O ataque

O ônibus do Borussia Dortmund, um dos mais populares clubes de futebol da Alemanha, foi alvo na terça-feira de uma tripla explosão antes da primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco. O veículo havia deixado o hotel e seguia para o estádio Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund, em Renânia do Norte-Westfalia, no noroeste da Alemanha. Às 19h15 (14h15 de Brasília), três artefatos explodiram na passagem do ônibus.

As explosões

Aparentemente, os explosivos estavam ocultos em uma cerca e foram acionados remotamente na passagem do ônibus. Os artefatos utilizados tinham um alcance de 100 metros e continham “hastes metálicas” que foram espalhadas após a deflagração. Uma delas atingiu o encosto de cabeça de um assento dentro do ônibus, informou a procuradoria. Serão feitas análises para determinar o tipo de explosivo.

Suspeitos

A investigação tem se concentrado em dois suspeitos que pertencem a um movimento islâmico, cujos apartamentos foram revistados. O Stadt Anzeiger, um jornal da região de Dortmund, afirma que os dois suspeitos são um iraquiano, de 25 anos, residente em Wuppertal, e um alemão, de 28 anos, de Fröndenberg. Um deles foi detido, segundo Frauke Köhler, juíza do MP federal, sem especificar qual.

Mensagem

Frauke confirmou que a polícia encontrou no local três cartas idênticas de reivindicação de autoria, que indicariam um ato

de extremistas. A mensagem exigia o fim da participação da Alemanha na luta contra a organização jihadista Estado

Islâmico (EI) e a retirada de seus aviões de caça Tornado, que participam nos bombardeios aéreos na Síria.

Feridos

Alguns vidros se romperam em pedaços e um jogador da equipe, o zagueiro espanhol Marc Bartra (foto), de 26 anos, ficou ferido. Ele foi submetido a uma cirurgia “com sucesso” no pulso direito, segundo o clube, e tratou vários cortes no braço. O jogo foi adiado para ontem e terminou com a vitória do Monaco por 3 a 2. O jogador deverá ficar “semanas” afastado dos gramados, segundo o Borussia. Um policial da escolta em uma moto também se feriu e, de acordo com autoridades, sofreu “trauma auditivo” com as explosões.

Autoria duvidosa

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Westfalia, Ralf Jäger, afirmou que a investigação continuava “em todas as direções”. “Pode-se tratar de extremistas de esquerda, de direita, de torcedores violentos ou de islamitas”, afirmou, estimando que a carta que menciona o Estado Islâmico poderia ser “uma tentativa de criar uma pista falsa”.

Extrema direita

Os investigadores descobriram uma segunda reivindicação de autoria que circula pela internet e atribui o ataque ao movimento antifascista, que teria desejado protestar pela indulgência do clube com seus torcedores de extrema direita. Contudo, o MP federal disse ter “sérias dúvidas” sobre a autenticidade desse texto.

Controle

A vigilância das forças de segurança tem sido reforçada desde dezembro, quando um caminhão foi lançado contra as pessoas que passeavam em um mercado de Natal na cidade de Berlim, deixando 12 mortos e vários feridos.