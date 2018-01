Atirador de Dallas tinha simpatia pelo Black Power

Micah Xavier Johnson, de 25 anos, o veterano do Exército americano no Afeganistão que abriu fogo contra policiais em Dallas, era tido como uma pessoa solitária que vivia no subúrbio de Dallas.

Em seu apartamento, mantinha armas, munições e explosivos, além de um diário sobre táticas de combate. Seu perfil no Facebook mostrava que ele tinha simpatia pelo Black Power – movimento pelo direitos civis dos negros que marcou os Estados Unidos nos anos 60.

Até a noite de ontem, pouco se sabia sobre sua família e origens. Após servir no Afeganistão, em 2013, ele seguia como reservista do Exército. Johnson não tinha ficha criminal, segundo a polícia.