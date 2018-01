Ativistas protestam nus em universidade da Califórnia contra corte de árvores

BERKELEY, EUA – Um grupo de ambientalistas nus protestou neste sábado, 18, no campus da Universidade da Califórnia, em Berkeley, contra um plano do governo estadual, que pretende cortar árvores nas montanhas de Oakland e Berkeley.

A manifestação foi organizada pelo Projeto TreeSpirit, famoso pelas fotos de pessoas “sem roupas, vulneráveis, celebrando as árvores e o mundo natural”. O grupo diz que até 450 mil árvores na região estão em risco em razão do projeto do governo.

Neste ano, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) alocou US$ 6 milhões para o escritório de Serviços de Gerenciamento de Emergências de Vegetação da Califórnia para a remoção de árvores, especialmente de eucaliptos, que aumentariam os riscos de incêndios florestais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O plano de remoção de árvores na Califórnia está em andamento desde que um incêndio em 1991 nas montanhas de Oakland e Berkeley matou 25 pessoas e destruiu mais de 3,5 mil casas depois de se alastrar por cerca de por mais de 6 mil metros quadrados.

Em uma nota enviada à imprensa, o Projeto TreeSpirit afirmou que cerca de cem defensores das florestas participariam da manifestação deste sábado, na Universidade de Berkeley.