Autoridades do México enviam animais para santuário americano após maus tratos

CIDADE DO MÉXICO – Autoridades mexicanas enviaram oito leões, dois linces, um puma e um coiote na quarta-feira para os Estados Unidos após descobrirem que eles sofriam maus tratos.

Os animais foram enviados a dois aviões da marinha mexicana, que os levariam para um santuário animal em Keenesburg, no Colorado.

O subprocurador de Recursos Naturais, o biólogo Ignacio Millán, disse que essa é a primeira vez que a marinha faz translado de animais. “Isso permite que os animais viajem em condições ótimas”, disse.

Segundo Millán, os felinos foram resgatados de residências, zoológicos e circos, onde era maltratados com frequência. Um deles, inclusive, havia sido utilizado em cerimônias de bruxaria.

O funcionário afirmou que nove tigres ainda serão transferidos para o santuário, onde os animais poderão ficar relativamente livres.

Essa é a segunda vez no ano que as autoridades ambientais mexicanas enviam animais maltratados para o Keenesburg. Recentemente, o México promulgou uma lei que proíbe os espetáculos com bichos, o que poderia aumentar o número de animais abandonados ou mantidos em más condições. /ASSOCIATED PRESS