Avião que combatia incêndio florestal cai na Austrália

SYDNEY – Um avião que combatia as chamas de um incêndio florestal ao sul da maior cidade da Austrália, Sydney, caiu em um parque nacional nesta quinta-feira, 24, matando o piloto e provocando um novo foco de fogo além dos 55 que ainda queimam no Estado de Nova Gales do Sul. O acidente aconteceu após o aumento das chamas por conta do vento forte e o ar seco.

Equipes de emergência confirmaram que um homem de 43 anos morreu quando o avião de lançamento de água que ele pilotava caiu no Parque Nacional Budawang, 270 km a sudoeste de Sydney. Equipes de resgate não conseguiram recuperar o corpo devido aos ventos fortes, fumaça e do terreno acidentado.

Mais de 200 casas foram destruídas em Nova Gales do Sul desde quinta-feira passada, quando os incêndios começaram nos arredores de Sydney. Um homem morreu vítima de ataque cardíaco enquanto tentava salvar sua casa./ REUTERS

Veja vídeos do incêndio o do acidente: