Baleia perdida nada em canal de Buenos Aires

BUENOS AIRES – Uma baleia de pequeno porte apareceu nadando, na tarde de segunda-feira, 3, na água doce dos diques de Puerto Madero, a poucos metros do centro da capital argentina, Buenos Aires.

O animal se movimentava perto de um grupo de veleiros atracados na região. Os especialistas não conseguiram determinar se era uma baleia franca, azul, ou Minke.

“Independentemente da espécie, todas essas populações estão em aumento atualmente, ocupando espaços que ocupavam há 100, ou 200 anos, quando eram abundantes, e que perderam durante o século passado”, disse o pesquisador de mamíferos marinhos, Enrique Crespo, do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Conicet), ao canal Todo Noticias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes da Prefeitura se encarregaram de orientar a baleia para chegar a águas abertas.

Segundo Crespo, pode-se tratar de um animal adulto que esteja migrando e que perdeu seu rumo, o que aumenta sua chance de sobrevivência. Se for um filhote que se separou da mãe, seu destino é menos favorável.

Todos os anos, as baleias francas migram para as águas frias do Mar Argentino, 1.400 km ao sul de Buenos Aires. Sua passagem entre maio e dezembro é uma esperada atração turística, mas é incomum vê-las em águas doces. / AFP