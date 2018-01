Barreira protegerá arte exposta em trecho do muro de Berlim

BERLIM – Uma barreira de 80 a 90 centímetros de altura protegerá as pinturas que enfeitam um pedaço do velho muro de Berlim, conhecido como East Side Gallery, e a partir de agora os visitantes deverão se manter a 1,3 metro de distância.

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Friedrichshain-Kreuzberg, onde se encontra a East Side Galery. Além disso, haverá cartazes em diferentes idiomas para indicar aos pedestres que as obras de arte realizadas sobre o muro devem ser protegidas.

A East Side Galery, um pedaço de 1,3 quilômetros de muro, atrai muitos turistas, em parte por ser um dos poucos trechos que não foram derrubados, e também porque entre as artes que o decoram está a célebre representação do beijo de irmandade entre o estadista soviético Leonid Brejnev e Erich Honecker, líder da extinta República Democrática Alemã.

A East Side Gallery ficou conhecida em fevereiro de 1990, três meses depois da queda do muro, quando 118 artistas de 21 países pintaram 106 quadros sobre esse fragmento.

Em 1991, a East Side Gallery conseguiu proteção como monumento e, em 1996, foi criada uma associação de artistas para preservar as obras de arte.

O Estadão publica nesta terça-feira, 10, uma galeria dos grafites no Muro de Berlim, cuja queda foi celebrada no dia 9 de novembro de 1989. Já foi a Berlim? Mande sua foto com um dos grafites do muro com a hastag no Instagram #MurodeBerlimEstadao. Ela poderá fazer parte da Galeria de Leitores da semana que vem. / EFE