“Dilma Rousseff, que nunca disputou uma eleição, tornou-se a primeira mulher presidente do Brasil”. A BBC espera que a ex-ministra continue as políticas de esquerda de Lula, com ênfase em aumentar a eficiência do governo e aumentar o seu papel em alguns setores, como mineração e infraestrutura.

A BBC prevê ainda que o primeiro grande esforço legislativo de Dilma será uma reforma tributária, e para tanto contará com maiorias fortes no Congresso.