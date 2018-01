Bernie Sanders celebra desempenho em Iowa ao som de David Bowie

DES MOINES, EUA – Depois da divulgação do resultado do caucus do Partido Democrata em Iowa na madrugada desta terça-feira, 2, o senador Bernie Sanders participou de um comício em Des Moines, capital do Estado, para comemorar seu ótimo desempenho: ele obteve 49,6% dos votos e 21 delegados, apenas 0,3% e 1 delegado a menos do que Hillary Clinton.

Além de agradecer seus apoiadores e reiterar suas promessas de campanha, a participação de Sander no ato foi marcada também pelo música escolhida pelo senador para encerrar seu discurso: “Starman”, do ídolo pop morto no começo deste ano David Bowie – música que se tornou símbolo das falas de Sanders nos últimos dias.

Veja o momento que a música de Bowie toca no comício de Sanders:

O apelo de Sander junto ao integrantes da geração Y – termo que se refere aos cidadãos que nasceram entre meados das décadas de 1970 e 1990 – provavelmente tem mais relação com suas propostas políticas progressistas do que com suas tendências musicais, mas não há como negar que recentemente o senador também têm angariado os fãs de boa música.

Antes do caucus de segunda-feira, Sander fez um comício que teve a apresentação de artistas como Vampire Weekend e Foster the People. Outros músicos de destaque que revelaram seu apoio à campanha do senador por Vermont incluem Jeff Tweedy, Killer Mike e o Red Hot Chili Peppers, que tocará no show “Feel the Bern” no Theatre at Ace Hotel, em Los Angeles, na sexta-feira.

Ouça “Starman”, de David Bowie: