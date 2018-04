Brasileiros, os mais ‘cool’ do mundo

O Brasil está no topo da lista. O site da rede de notícias CNN preparou uma lista com as nacionalidades mais legais e os brasileiros foram eleitos os mais ‘cool’ do mundo, graças aos sempre lembrados futebol e Carnaval. Europeus, americanos, asiáticos e africanos foram desbancados.

De acordo com o texto, “sem os brasileiros nós não teríamos samba e o Carnaval do Rio, a beleza do futebol de Pelé e Ronaldo e as roupas de banho minúsculas e os corpos bronzeados de Copacabana”. O ícone da ‘coolness’ brasileira é, ainda segundo o texto, o cantor Seu Jorge, o ‘David Bowie brasileiro’.

Completam a lista, nesta ordem, cingaleses (de Cingapura), jamaicanos, mongóis, americanos, espanhóis, japoneses, botsuaneses, chineses, nepaleses, belgas e turcos.