Bush pinta novo autorretrato, ao lado do pai

O ex-presidente americano George w. Bush produziu mais uma de suas pinturas. Dessa vez, Bush fez um autorretrato ao lado do pai, que também já presidiu os EUA, George W.H. Bush.

Ele apresentou a pintura na segunda-feira durante uma entrevista na emissora NBC. O ex-presidente contou que queria retratar os sentimentos que tem pelo pai, sentimentos que detalhou no livro lançado essa semana “41: Um retrato do meu pai”.

O livro que está lançando é chamado por Bush de “história de amor” sobre um “homem extraordinário que tenho o orgulho de chamar de pai”. A biografia conta a trajetória de Bush pai, hoje com 90 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas pinturas, Bush explica que não tinha tanta atenção enquanto fazia autorretratos como tem ao pintar a imagem do pai. “Eu estava orgulhoso de estar ao lado do homem que tanto admiro. Tentei pintar uma alma generosa e consegui”, afirmou o ex-presidente, de acordo com o site Huffington Post.

O retrato não é o primeiro trabalho de Bush nas artes. Em fevereiro do ano passado, um hacker conseguiu acessar o e-mail da irmã do ex-presidente e publicou imagens de diversas pinturas de Bush, autorretratos na banheira e no chuveiro.

“Eu fiquei chocado. Não queria que minhas pinturas fossem publicadas”, explicou o ex-presidente na ocasião. “Achei interessante que a primeira pintura a ser divulgada tenha sido uma que pintei na banheira. Fiz isso porque queria tentar chocar meu professor.”

Um ano mais tarde, Bush mudou de opinião e deixou de esconder seu hobby. Em abril deste ano, ele divulgou uma série de retratos de líderes mundiais na exposição “A arte da liderança: diplomacia pessoal de um presidente”, no Museu e Biblioteca Presidencial George W. Bush, em Dallas. /AP