Bush pai agradece mensagens após fraturar osso do pescoço

O ex-presidente dos Estados Unidos George H. Bush, de 91 anos, divulgou nesta quinta-feira, 30, um post no Twitter agradecendo às mensagens recebidas desejando sua recuperação. No dia 16, ele foi internado com uma fratura em um osso do pescoço após sofrer uma queda em sua casa em Kennebuckport, no Maine.

“Quem saberia que saltar de aviões era mais seguro do que levantar da cama? Obrigado a todos pelas mensagens de torcida por minha recuperação.” Com a mensagem, ele também divulgou uma foto em que o ex-presidente aparece com um colar cervical.

George H. Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos, entre 1989 e 1993, após ter sido vice-presidente de Ronald Reagan em dois mandatos. É também pai do ex-presidente George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, pré-candidato republicano à Casa Branca nas eleições de 2016.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para comemorar seus aniversários, Bush pai, que sofre de doença de Parkinson e tem dificuldades para movimentar as pernas, costuma saltar de paraquedas. Foi assim em 2014, ao completar 90 anos, e antes, quando chegou aos 85, 80 e 75 anos.