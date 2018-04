Cabeleireiro é preso por cortar cabelo de mulher na Arábia Saudita

Um cabeleireiro estrangeiro foi preso pela polícia da moral da Arábia Saudita por cortar o cabelo de mulheres em uma barbearia masculina na cidade portuária de Jeddah, publicou nesta segunda-feira o jornal Sabaq.

Os agentes da Comissão para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício (polícia da moral) prenderam o homem após receber a denúncia de que uma menina tinha entrado em uma barbearia para homens.

Imediatamente a polícia fez uma batida no lugar e surpreendeu o homem cortando o cabelo de uma jovem com a porta do estabelecimento fechada para evitarem ser vistos.

O cabeleireiro, que o jornal afirma ser árabe, mas sem especificar sua nacionalidade, costumava receber as mulheres ao meio-dia, quando já deixavam de entrar clientes homens.

Os preços baixos, comparados aos de salões de beleza femininos, teriam encorajado as jovens a frequentar o estabelecimento.

Após serem descobertos, a polícia da moral entregou à menina aos seus familiares, mas somente depois de ela se comprometer por escrito a não repetir a conduta, e o cabeleireiro à justiça, explicou o jornal saudita.

Em fevereiro as autoridades da Arábia Saudita impuseram rígidas normas para impedir o contato entre mulheres e homens nas lojas que vendem produtos femininos.

A lei proíbe que os homens entrem nas áreas desses comércios dedicados à venda de roupas e artigos femininos, exceto se estiverem acompanhados de suas famílias. / EFE