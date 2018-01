Cachorro adotado por Macri senta em cadeira da Casa Rosada

O presidente argentino, Mauricio Macri, declarou-se no domingo 17 orgulhoso da ascensão de seu cachorro de estimação, o Balcarce – adotado em junho do ano passado. Segundo o líder argentino, trata-se do primeiro cachorro a ocupar o “Sillón de Rivadavia”, cadeira reservada ao chefe da Casa Rosada.

Balcarce tem 12,5 mil seguidores na conta de Twitter @ElPerritodelPRO, onde costuma narrar em “primeira pessoa” a vida em quatro patas. Seu nome é uma referência à rua da sede presidencial.

A maioria dos comentários ao post publicado na conta de Facebook do presidente era de aprovação. Um seguidor pediu que os gatos também fossem lembrados, outro pediu hospitais veterinários. Um terceiro lamentou que Balcarce não estivesse na função durante o governo de Cristina Kirchner.