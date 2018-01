Cameron cantarola música após anunciar passagem do cargo

LONDRES – O primeiro-ministro britânico, David Cameron, sofreu um pequeno lapso na tarde de segunda-feira, 11, quando, após anunciar formalmente a passagem do poder a Theresa May, como nova primeira-ministra, afastou-se das câmeras cantarolando uma música enquanto seu microfone estava aberto.

O ainda premiê britânico, que decidiu deixar seu cargo na semana após a vitória do “sim” ao referendo sobre a saída britânica da União Europeia, falava diante das câmeras de televisão na entrada do número 10 da Downing Street, sua residência oficial.

Ao fim do discurso, retornou a sua casa com o microfone de lapela ainda ligado e pode-se ouvir Cameron cantarolando uma melodia, antes de abrir a porta e exclamar “Right!” (Isso!) e fechar o microfone. Momentos antes, o líder conservador havia anunciado, apontando para as suas costas: “Teremos uma nova primeira-ministra nesse edifício atrás de mim na quarta-feira à noite”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cômica situação gerou todo o tipo de reação no Twitter, a maioria em tom de brincadeira, mas também inúmeras análises elucidando o que Cameron estaria cantando após o solene anúncio, em um novo dia dramático para Westminster.

Entre as teorias, Rob Hutton, da agência Bloomberg, apontou por exemplo que soava como o tema inicial da série americana “The West Wing” (“Nos Bastidores do Poder”), enquanto Robert Peston, da ITV, assegurou que apenas era um barulho no “estilo Ursinho Pooh”. / AFP