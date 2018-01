Cameron deixa residência oficial, mas gato Larry fica para nova premiê

LONDRES – O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, deixa o cargo e a residência oficial, no número 10 da Downing Street, nesta quarta-feira, 13, para dar lugar à Theresa May, mas um “membro do governo” e morador oficial do local permanecerá mesmo com a nova ocupante da casa: o gato Larry, que tem o título de Grão-Caçador de Ratos do Gabinete Oficial.

A repentina vitória de May, atual ministra de Interior, na disputa pela liderança do Partido Conservador na segunda-feira – depois de sua única concorrente, Andrea Leadsom, desistir da disputa – colocou Cameron na posição nada invejável de ter que desocupar sua residência em cerca de 48 horas.

Uma grande van azul de mudanças passou grande parte da terça-feira na frente da residência oficial do premiê para retirar todos os pertences da família Cameron. É um ritual de passagem comum para os britânicos, mas pouco familiar em países presidencialistas, como EUA e Brasil, onde os novos líderes eleitos costumam ter alguns meses para fazer a transição.

Mesmo com a saída de Cameron, o gato Larry continuará na residência oficial, confirmou um porta-voz do governo, acrescentando que May herdaria o gato malhado adotado por Cameron de um abrigo de animais em 2011 para ajudar a resolver um problema com ratos.

Nesta quarta, Cameron usou sua última resposta como premiê para insistir que “ama” Larry e dizer que ficou “triste” por não poder levá-lo para sua nova casa. Segundo o político, não são verdadeiras as insinuações de que seu interesse pelo felino é apenas para “melhorar sua imagem” e ele “provaria isso de forma fotográfica, o que ele fez em sua conta no Twitter.

“Infelizmente não posso levá-lo comigo. Ele pertence à residência oficial e todos os funcionários de lá – assim como eu – o amam”, afirmou. / COM NYT