David Cameron e Xi Jinping tomam cerveja em pub britânico

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, levou o presidente chinês, Xi Jinping, a um pub para conversar tranquilamente bebendo cerveja e comendo o tradicional “fish and chips” (peixe e batatas fritas).

Os dois líderes, de terno mas sem gravata, foram ao pub The Plough em Cadsden, próximo à residência do chefe de governo britânico em Chequers, a noroeste de Londres, na quinta-feira.

“Fui ao Plough em Cadsden para tomar umas cervejas e comer ‘fish and chips’ com o presidente Xi”, escreveu Cameron no Twitter, ao lado de uma foto na qual conversa com o líder chinês.

O proprietário do pub, Steve Hollings, declarou à AFP que os dois conversaram durante quase uma hora e se mostraram “extremamente amigáveis”.

O Sunday Times revelou que a visita ao pub foi ideia de Xi, como uma forma de mostrar que “o presidente se vê como um homem do povo”.

O presidente chinês realiza uma visita de Estado à Grã-Bretanha centrada em questões econômicas, que já se traduziu em contratos no valor de 40 bilhões de libras (US$ 61,9 bilhões). / AFP