Camisetas com a frase ‘Volte a bordo, c…!’ são vendidas na Itália

ROMA – Em uma resposta rápida e bem-humorada ao diálogo entre o capitão do Costa Concordia, Francesco Schettino, e a Capitania dos Portos, os italianos começaram a vender diferentes modelos de camisetas com a frase “Volte a bordo, c…!” (“Vada a bordo, cazzo!”, no original). Em um dos sites de vendas, um modelo custa quase 13 euros.

Schettino abandonou o navio durante as operações de resgate, provocando a ira do comandante das operações que falava com ele por rádio. O áudio da conversa entre os dois foi divulgado pela imprensa italiana na terça-feira, 17.

Os italianos reagiram com fúria à negligência do capitão do navio, transformando Gregorio De Falco, o oficial da Capitania dos Portos, em herói. No acidente, pelo menos 11 pessoas morreram. Os desaparecidos são 21.

Entre os modelos de camisetas há uma branca com os dizeres em preto na frente, e a palavra “cazzo” (palavra ofensiva em italiano, referente ao membro sexual masculino) em destaque.

Na rede

Além de ilustrar os artigos à venda, a frase acabou virando páginas no Facebook – como esta, com mais de 7,1 mil “fãs” – e uma poderosa hashtag no Twitter. Os italianos usaram a rede para protestar contra o capitão Schettino e apoiar o vigor do oficial da Capitania dos Portos.

