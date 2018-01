Canadá lança moeda para comemorar 100 anos do direito de voto das mulheres

OTTAWA – O Canadá lançou na terça-feira, Dia da Mulher, uma moeda de dólar para comemorar o 100º aniversário da concessão do direito de voto às mulheres. Além disso, o Banco Central anunciou um concurso para desenhar uma nota que contenha a imagem de uma mulher importante para a história do país.

Com a exceção da nota de 20 dólares canadenses, com a efígie da rainha Elizabeth II – chefe de Estado do Canadá como membro da Commonwealth -, nenhuma nota em circulação no país ilustra representantes femininas.

Ainda na terça-feira, o Escritório Nacional de Cinema do Canadá (ONF) anunciou que pelos próximos três anos ao menos 50% do seu orçamento será usado para financiar filmes dirigidos por mulheres. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, Claude Joli-Coeur, em comunicado.

Para o ano fiscal em curso 2015/2016, a instituição pública concedeu 43,5% de seus fundos de produção a filmes realizados por mulheres, o mesmo nível que alcançaram os projetos dirigidos por homens. O restante foi para longa-metragens dirigidos por equipes mistas.

Segundo um relatório citado pelo ONF, entre 2013 e 2014 apenas 17% dos filmes produzidos no Canadá foram dirigidos por mulheres, enquanto 78% dos roteiros foram escritos por homens. /AFP

