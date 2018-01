Carnaval de rua de Notting Hill encanta moradores da região e turistas

LONDRES – Plumas e purpurinas invadiram as ruas de Notting Hill, em Londres, no domingo para marcar o início do carnaval de rua britânico. A festa popular, que continua nesta segunda-feira, 31, é dedicada à cultura caribenha, além de ser uma das maiores celebrações europeias.

Passistas com vestidos deslumbrantes, coloridos e brilhantes tomam as ruas do bairro nobre que se localiza a oeste da capital britânica. Os organizadores esperam quase um milhão de pessoas para os dois dias do festival, que reúne centenas de integrantes de comunidades afro-caribenhas, especialmente da Jamaica, Barbados e Trinidad e Tobago.

O carnaval de Notting Hill começou na década de 60, após uma série de conflitos étnicos na região entre brancos e imigrantes do Caribe. A festa britânica é o segundo maior carnaval do mundo, ficando atrás somente do Rio de Janeiro. /AFP