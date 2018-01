Casa que desafia a gravidade é inaugurada em Cuba

HAVANA – Uma casa batizada como Casa Insólita e construída para desafiar a gravidade foi aberta ao público nesta terça-feira na província cubana de Las Tunas com o propósito de assombrar os visitantes com ilusões óticas e talvez entrar no Guinness World Records, segundo a imprensa local.

A construção, única de seu tipo na ilha, conta com cinco ambientes que incluem mobília construída especialmente para colocar em prática experimentos físicos, segundo a Agência de Informação Nacional.

Quem visitar a casa poderá encontrar uma mesa de bilhar com pés mais curtos que outros, mas que ainda pode ser usada para jogar; pêndulos que repousam inclinados, um assento do qual o visitante não poderá se levantar sem ajuda e uma esquina em que a água sobe por seu próprio peso.

O criador do projeto, o arquiteto Domingo Alás Rosell, afirmou que o projeto não utiliza tecnologias de última geração, mas se baseia na aplicação engenhosa da física, com o propósito de promover a expansão e os conhecimentos. / EFE

Assista ao vídeo (em espanhol )