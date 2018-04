Casaco endossado por Obama? A Casa Branca diz que não

Uma companhia de Nova York conhecida por suas façanhas publicitárias chamou a atenção da Casa Branca com um outdoor em Times Square apresentando o presidente como modelo. A Weatherproof Garment Company instalou a propaganda em Times Square mostrando o presidente vestido o que seria supostamente um de seus casacos. A fotografia, distribuída pela agência Associated Press, foi tirada durante o passeio de Obama pela Grande Muralha da China no último mês de novembro. A Weatherproof também usou a imagem em seu site, promovendo “A jaqueta de Obama”.

A Casa Branca diz que entrará em contato com a empresa e pedirá a retirada do outdoor. “Isso é claramente um equívoco, porque a companhia sugere a aprovação ou o endosso do presidente ou da Casa Branca, o que não existe”, afirmou um assessor do governo ao NYT.

O presidente da Weatherproof, Freddie Stollmack, disse que reconheceu o casaco depois que viu a fotografia, e pediu uma cópia em alta resolulção para confirmação. “Vimos nosso logo”, afirmou. A companhia chegou até a distribuir um press release ressaltando a escolha de Obama pelo casaco.

Ainda nesta semana, o grupo Peta, que defende os direitos do animais, usou a imagem de Michelle Obama sem seu consentimento em um pôster que elogia a primeira-dama norte-americana por não usar roupas com peles. O pôster, que o Peta diz ter colocado em apenas duas estações ferroviárias em Washington, mostra Michelle ao lados das apresentadoras Oprah Winfrey e Tyra Banks e da cantora Carrie Underwood sob a frase: “Livre de peles e fabulosas”.

“Nós não autorizamos isso”, disse a porta-voz da primeira-dama, Semonti Stephens. Ela confirmou que Michelle Obama não veste peles, mas que não sabia se ela havia visto o cartaz. Segundo a Reuters, a presidente do grupo, Ingrid Newkirk, disse em um comunicado que não pediu à Casa Branca que patrocinasse ou promovesse a campanha, já que “eles não fazem esse tipo de coisa”. Ela afirmou, no entanto, que Michelle emitiu um comunicado indicando que não quer vestir peles e “o mundo deveria saber que sob a visão do Peta, isso a torna fabulosa”.