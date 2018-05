Live blogging: Casamento William e Kate Middleton em Londres

Acompanhe aqui ao vivo a união entre o príncipe William e Kate Middleton; veja também vídeo



Encerramos aqui a transmissão ao vivo do casamento real. Agradecemos sua audiência. Confira fotos do casamento e veja o especial com outras informações sobre a união entre William e Kate.

10h12: A festa continua nas ruas de Londres, com multidões fantasiadas fazendo pique-niques, bebendo e dançando. Agora a festa passa a ser exclusivamente popular. As comemorações, contudo, seguem organizadas. O correspondente da BBC para a realeza conta que no Green Park, lotado, os londrinos fazem filas para os banheiros químicos instalados no local.

Veja também:

Transmissão ao vivo da cerimônia

Acompanhe o casamento

Leia no blog sobre a união real

Estadão ESPN: Acompanhe a cobertura

9h34: Com a cerimônia do casamento encerrada, a rainha Elizabeth II oferecerá uma recepção para cerca de 600 convidados no palácio de Buckingham. A recepção estava marcada para 9h30 (horário de Brasília), mas é particular. À noite, o pai do noivo, príncipe Charles, oferecerá um jantar dançante , também no palácio, para o novo casal, parentes e amigos – cerca de 300 convidados.

9h31: Os noivos acenam para o público e voltam para dentro do palácio.

9h29: Kate e William beijam-se pela segunda vez, um pouco mais demoradamente. Tem início a homenagem da Força Aérea Real ao casal. Aviões da RAF (na sigla em inglês) sobrevoam o palácio. A rainha volta para o interior do palácio.

9h26: Acontece o tão esperado beijo, muito rapidamente. A população vai ao delírio. Kate parece sem graça.



Em imagem reproduzida de vídeo, Kate e William beijam-se na varanda do palácio de Buckingham



Multidão acompanha o casal real na varanda central do palácio de Buckingham



9h25: No horário marcado, 13h25 em Londres, os noivos saem à varanda central do palácio de Buckingham. Kate faz uma expressão de surpresa logo ao sair. O irmão de William e a irmã de Kate, padrinho e madrinha dos noivos, estão também no local, ao lado da rainha Elizabeth II e do duque de Edimburgo, príncipe Charles, duquesa de Cornuália, Camilla Parker Bowles, e outros integrantes da família.

9h24: O momento da aparição para o beijo. Criou-se de repente uma tensão e um silêncio na multidão para acompanhar a saída do casal à varanda central do palácio de Buckingham.

9h13: Sarah Burton, a designer do vestido que Kate Middleton usou, teria dito ao portal da revista Vogue que sua ideia com o desenho era “unir tecidos tradicionas e rendas com estrutura e design modernos”.

9h09: A rainha Elizabeth II, de acordo com a BBC, teria dito que o casamento foi “amazing” (maravilhoso) ao chegar no palácio de Buckingham. O correspondente da rede britânica diz ainda que a monarca teria comentado: “Que dia maravilhoso!”

9h06: Após o beijo de William e Kate, será oferecida um recepção oficial para a rainha Elizabeth II no palácio de Buckingham.

9h03: As autoridades britânicas disseram que receberam 5.500 pedidos para o fechamento de ruas em todo o país. O motivo: serão realizadas festas em comemoração ao casamento real.

8h55: De acordo com a BBC, Kate e William estão posando para fotografias oficiais – as primeiras como casados – dentro do palácio.

8h51: De forma bastante organizada, e acompanhada por uma fileira de policiais londrinos, a multidão vai se aproximando do palácio de Buckingham para acompanhar de perto o momento do beijo entre o casal real. Cinco mil policiais cuidam da segurança do evento.

8h45: A banda da Guarda de Welsh está tocando ao longo do “Mall”. O príncipe William é coronel da Guarda, segundo a Clarence House.

8h43: A multidão, reunida em frente ao palácio de Buckingham, aguarda o momento em que os recém-casados aparecerão na varanda central do edifício, ao lado da rainha Elizabeth II e de outros integrantes da família real.



Durante o cortejo, público acompanha casal por telão em rua de Londres

8h38: De acordo com o correspondente da BBC para a realeza, Peter Hunt, a mulher de David Beckham, Victoria, teria dito que o vestido de Kate é “bonito”. Hunt informa ainda que o cantor Elton John disse ao canal 5 Live que “não é o Oscar”. O comentário do prefeito de Londres, Boris Johnson: “Tudo foi ‘tip top'”.

8h30: Depois de acompanhar a chegada dos noivos e dos convidados à abadia de Westminster, os populares rumam para o palácio de Buckingham, onde o casal dará o primeiro beijo como marido e mulher em público – o que está previsto .

8h26: A carruagem dos noivos chega ao palácio de Buckingham.

8h23: Integrantes da guarda real britânica estão posicionados nas calçadas ao longo do trajeto do cortejo, que é seguido por cavalheiros reais. Veja a foto:

8h17: A procissão da família real segue em direção ao palácio. Enquanto isso, os convidados vão deixando a abadia, onde os sinos ainda soam- e ainda soarão durante três horas. A festa popular na frente da igreja continua, apesar de a cerimônia no local ter acabado.

8h14: Ao longo do trajeto do cortejo real, o público saúda os integrantes da família real. Reveja o momento da troca de alianças entre William e Kate.

8h11: Um pouco antes do previsto, o cortejo real entre a abadia e o palácio de Buckingham tem início. São cinco carruagens, puxadas por 18 cavalos. Na primeira vão os noivos, Kate e William. Em seguida, em duas carruagens, o padrinho, Harry, a madrinha, Pippa, as damas de honra e os padres. A rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo vão na quarta e, na última carruagem, o príncipe Charles e a duquesa de Cornuália, Camilla Parker Bowles e os pais da noiva, Michael e Carol.

8h10: William e Kate – príncipe e princesa de Cambridge – já estão na carruagem aberta, que será puxada por seis cavalos. É a mesma carruagem usada por Diana no casamento, em 1981. É uma State Landau de 1902.

8h09: Na porta da abadia de Westminster o público saúda o casal enfaticamente, ao som dos sinos da igreja.

8h07: Agora casados, William e Kate caminham ao longo do corredor, entre o altar e a saída da abadia de Westminster. O vestido de Kate será leiloado e a renda será revertida para caridade.



8h04: A ordem de saída da igreja será a ordem inversa da entrada. Os noivos serão os primeiros a deixar o local. A rainha Elizabeth II vem em seguida.

7h54: O Hino Nacional – que na realidade é uma ode à rainha – é entoado na abadia. Todos cantam, com exceção da própria Elizabeth II. As famílias se dirigem a uma sala anexa na igreja. São 11h54 em Londres. A cerimônia está prevista para ser encerrada às 8h15 locais, quando os noivos e a família real devem seguir em cortejo para o palácio de Buckingham. Veja o trajeto.



7h50: Ajoelhados no altar, Kate e William recebem nova bênção do arcebispo de Canterbury, Rowan Williams. As rezas anteriores foram escritas por cada um dos noivos, segundo a Clarence House.

7h48: Enquanto isso, veja detalhes da Abadia de Westminster, o palco do casamento real. E veja como a imprensa internacional está cobrindo o evento.

7h45: O momento da troca de alianças.

7h38: Richard Chartres, bispo de Londres, faz um discurso para os noivos.

7h37: Os noivos, agora marido e mulher.

7h27: O irmão de Kate Middleton, James Middleton, lê uma passagem da Bíblia logo após os noivos serem declarados marido e mulher. O trecho é do livro dos Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2 e 9 a 18.

7h24: O arcepisbo Rowan Williams declara o príncipe William e Kate Middleton marido e mulher. Kate Middleton, agora lady, torna-se a duquesa de Cambridge.

7h22: Após o discurso de Richard Chartres, bispo de Londres, o arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, começa o juramento com os noivos. Ajoelhados, eles recebem a bênção do arcebispo após a troca de alianças.

7h18: “Você está linda”, diz William a Kate Middleton, segundo o jornal americano Washington Post. Os noivos já estão no altar.

7h11: De acordo com a Clarence House, o vestido de Kate foi desenhado pela estilista Sarah Burton, da grife britânica Alexander McQueen.

7h06: Depois de alguns ajustes finais na entrada da igreja, a cerimônia começa, com Kate percorrendo o corredor de 80 metros até o altar, ao lado do pai e seguida pela madrinha e pelas damas de honra.

7h: O veículo de Kate chega à abadia e ela desce. O vestido, com corte tradicional, tem veu cobrindo o rosto, mangas com renda. Ao lado do pai, ela entra na igreja, sorridente e parecendo emocionada.

6h59: A irmã de Kate, Pippa Middleton, madrinha da noiva, entra na abadia com damas de honra. Veja a foto:

6h56: O serviço do casamento deve começar às 11h locais (7h no Brasil). A cerimônia passará a ser retransmitido por alto-falantes espalhados ao longo da rota em Londres.

6h54: Kate Middleton usa, como esperado, um vestido branco, com veu, e acena para o público ao passar pelo “Mall” a caminho da igreja. Ainda não se pode ver detalhes do vestido, objeto de muita especulação.

6h51: Pontualmente, como previsto, a noiva, Kate Middleton, acompanhada pelo pai, Michael, deixa o hotel Goring para a abadia de Westminster. São 10h51 em Londres.

6h46: A rainha Elizabeth II e o marido, o duque de Edimburgo, são vistos no veículo que os leva, ao longo do “Mall”, para a abadia. Os populares saúdam enfaticamente à medida em que o carro passa. Veja imagem:

6h44: O príncipe Charles e Camilla Parker Bowles chegam na abadia de Westminster. Veja foto:

6h40: A rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo, seu marido, deixaram o palácio de Buckingham em direção à abadia de Westminster.

6h38: O príncipe Charles e a duquesa da Cornualha, Camilla, deixam a Clarence House para a abadia de Westminster.

6h33: De acordo com a Clarence House, a duquesa da Cornuália veste um modelito desenhado pela estilista Anna Valentine. A roupa consiste em um vestido de seda champanhe e casaco da mesma cor, bordado à mão. O chapeu é de Philip Treacy e os sapatos são feitos por Jimmy Choo.

6h30: Os sinos da abadia de Westminster vão soar durante três horas depois da cerimônia de casamento entre William e Kate. O detalhe é que os sinos precisam ser acionados manualmente.



Os príncipes William (esquerda) e Harry são vistos na entrada da abadia de Westminster

6h25: Carol Middleton, mãe da noiva, e James, irmão de Kate, deixaram o hotel Goring em direção a abadia de Westminster. O trajeto leva 7 minutos. Enquanto isso, membros de famílias reais estrangeiras chegam à abadia, vindos do palácio de Buckingham.

6h21: O príncipe William é visto percorrendo os 80 metros do corredor que leva ao altar na abadia de Westminster.

6h19: Os príncipes Harry, irmão e padrinho do noivo, e o noivo de Kate Middleton, William, chegam à abadia de Westminster. O noivo é saudado na entrada pelos populares que rodeiam a igreja medieval.



O príncipe William é visto dentro do carro a caminho da abadia

6h17: O príncipe William veste um uniforme militar vermelho e é visto na traseira esquerda do carro, ao lado do irmão, Harry. De acordo com a Clarence House, o uniforme de William é a vestimenta oficial de coronel, posto que ocupa nas Forças Aéreas Britânicas.

6h12: Com dois minutos de atraso, o noivo e o padrinho saem da residência oficial, provocando furor na multidão que rodeia o local. São 10h12 em Londres.

6h10: Expectativa diante da residência oficial, Clarence House. O príncipe William e o irmão e padrinho, Harry, devem sair de lá a qualquer momento para a abadia de Westminster. O percurso deverá levar apenas cinco minutos.

5h59: O cantor Elton John também já chegou à abadia.



Elton John chega à abadia de Westminster

5h48: Dentro da abadia, os convidados são conduzidos um a um aos lugares marcados. Há muita movimentação, mas discreta, no local. O prefeito de Londres, Boris Johnson, também já chegou à abadia.



O prefeito de Londres, Boris Johnson, é visto chegando à abadia

5h31: O jogador de futebol David Beckham e a esposa, Victoria, são vistos e fotografados na entrada da abadia. Eles estão entre os convidados oficiais do casamento. O príncipe William é o presidente da Associação de Futebol da Grã-Bretanha.



David Beckham (no centro, com o chapeu na mão) e a esposa, Victoria, na entrada da abadia

5h30: Um dos segredos mais bem guardados continua sendo o vestido – na realidade, os vestidos – da noiva. Faltando tão pouco para o início do casamento, ainda não se sabe quem desenhou a roupa de Kate Middleton. Há muita especulação ao redor do assunto, e acredita-se que o modelito da noiva será muito copiado após o casamento. A primeira aparição de Kate deve ocorrer às 10h51 locais (6h51 no Brasil), quando ela e o pai, Michael, saem do hotel Goring, onde estão hospedados, em direção à abadia. Leia: Organização invejável e horários estranhos, da enviada do jornal O Estado de S.Paulo Flávia Tavares.

5h26: De volta ao público, há muitos estrangeiros entre os entusiastas do casamento espalhados pelas ruas de Londres, especialmente ao redor da abadia de Westminster e do palácio de Buckingham.



Perto do palácio de Buckingham, entusiastas desejam “boa sorte” ao casal real, atrás de bandeira do Chile

5h21: Há fila na entrada dos convidados oficiais do casamento, na abadia de Westminster.



Alguns dos convidados já estão chegando à entrada da abadia de Westminster

5h12: Muitos dos cerca de 1,9 mil convidados já estão chegando à abadia de Westminster. Conheça alguns dos convidados que estão na lista real de Kate e William. Entre eles há políticos, celebridades, integrantes da realeza inglesa e de outros países. Os ex-primeiro-ministros Tony Blair e Gordon Brown ficaram de fora. São 9h12 em Londres.



Imagem de vídeo mostra convidados no interior da abadia de Westminster

5h06: Em pouco mais de uma hora, às 10h10 locais (6h10 no horário de Brasília) o príncipe William, e o padrinho e irmão do noivo,príncipe Harry, vão deixar a residência oficial, Clarence House, para a abadia de Westminster. O percurso, ensaiado à exaustão, deve levar cinco minutos. Eles serão os primeiros entre os personagens da união real a chegar ao local do “sim”. Veja o trajeto do cortejo real.

5h01: Faltam duas horas para o momento em que Kate cruzará a porta oeste da abadia de Westminster antes de percorrer os 80 metros até o altar. Veja alguns números do casamento real. Muitas pessoas estão ainda chegando perto do palácio de Buckingham e ao redor da abadia. Leia, no Estadão.com.br: Kate e William se casam sob expectativa de renovação da monarquia britânica.



Público nos arredores do palácio de Buckingham nesta sexta-feira

4h34: Direto de Londres, a repórter do jornal O Estado de S.Paulo Flávia Tavares conta que o metrô está tranquilo e funcionando bem, apesar da expectativa de crescimento no uso dos trens. Ela saiu de Euston e foi até o Hyde Park, e não teve problemas. Uma peculiaridade, segundo Flávia, é a forma como muitas mulheres estão vestidas, “como se fossem de verdade a um casamento”, conta. Segundo a jornalista, há muitas mulheres com vestidos de noiva, flores na cabeça e roupas formais, muita gente “fantasiada”.



Vestidas de noivas, mulheres cruzam o “Mall”, por onde cortejo passará, perto do palácio de Buckingham

Ela relata ainda que as pessoas estão começando a chegar ao Hyde Park, um dos maiores de Londres, com “kits de pique-nique”, para passar o dia. Segundo ela, os britânicos aproveitam o feriado declarado hoje no país para acampar e fazer festa. Segundo ela, às 8h34 o parque ainda não estava muito cheio, mas as pessoas estavam chegando. Leia outros comentários da jornalista.

4h32: Faltam ainda três horas para que a noiva, Kate Middleton, chegue à abadia de Westminster. Acesse nosso especial e veja fotos de vestidos usados em outras cerimônias reais ao redor do mundo.

4h25: A agência de promoção do turismo da Grã-Bretanha, VisitBritain, estima que 600 mil pessoas a mais que o normal estarão em Londres hoje. As autoridades ferroviárias estimaram que cerca de 400 mil pessoas usem trens para se deslocar para o centro da cidade, 15% a mais que em outro feriado normal.

4h15: Trajeto que será percorrido pelos noivos e pela realeza está lotado de curiosos desde cedo. Muitos estão acampados há dias no local, ao redor da abadia de Westminster, onde a cerimônia será realizada mais tarde. As pessoas estão vestidas com as cores nacionais da Grã-Bretanha, têm bandeiras e fotos do casal real. Mais de 600 mil pessoas são esperadas hoje nas ruas de Londres.

4h07: Direto de Londres, a repórter do jornal O Estado de S.Paulo Flávia Tavares relata a preocupação com manifestações. Ela conta que a polícia londrina pediu aos ingleses que vão ao evento que sejam “os olhos e ouvidos” deles, denunciando caso presenciem alguma manifestação ofensiva à monarquia. Leia outros comentários da jornalista.



Homem é detido por policiais londrinos diante da abadia de Westminster

4h05: Bom dia. São 8h05 da manhã em Londres, 4h05 no horário de Brasília. Acompanhe a partir de agora informações sobre o casamento real, entre o príncipe William e Kate Middleton, na capital da Inglaterra. Acesse nosso especial. Acompanhe também pelo @inter_estadao, o Twitter da editoria de Internacional do portal estadão.com.br.









rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo, seu marido,