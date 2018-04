Cenários para o desaparecimento do avião da Malaysia Airlines

Um vídeo da rede americana CNN mostra quatro possibilidades para o desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines. A aeronave, segundo militares da Malásia, mudou de rota e voou por mais de uma hora após desaparecer das telas do controle de tráfego aéreo, viajando para oeste, sobre o Estreito de Malaca.

Em um dos cenários apontados pela reportagem da CNN, que ouviu especialistas, os pilotos foram obrigados a realizar um pouso na água e a aeronave afundou.

Outro cenário fala de um erro dos pilotos (até o momento não há nenhuma indicação disso). O terceiro cenário trata de um ataque terrorista, a partir do fato de dois passageiros estarem com passaportes falsos. O último cenário mostra a possibilidade de um sequestro, a partir do fato de o avião ter mudado de rota.

Assista ao vídeo com as explicações, em inglês: