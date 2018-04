Chefs de líderes mundiais cozinham para a paz

Os chefs dos famosos com os pratos em um hotel de Tel Aviv

TEL AVIV – Cinco chefs de líderes mundiais reuniram-se em Tel Aviv para cozinhar e levantar fundos para atividades que permitam aproximar crianças israelenses e palestinas, em uma iniciativa planejada pelo Centro Peres para a Paz. A informação é do jornal israelense Yedioth Aharonot.

Shalom Kadosh, que atua como chef no Leonardo Plaza Hotel, em Jerusalém, organizou o evento, do qual participaram 220 pessoas – israelenses e estrangeiros, segundo o site do jornal. A entrada foi preparada por Tommy Kurpradit, chef do presidente dos EUA, Barack Obama. Kurpradit preparou uma lasanha de vegetais com alcachofra e molho vinagrete trufado. O cozinheiro do presidente russo, Dmitry Medvedev, Jerome Rigaud, preparou como segundo prato uma típica sopa do país.

Já Christian Garcia, que cozinha para o príncipe Albert de Mônaco, elaborou um filé de salmonete com caldo de peixe, erva-doce e feijão como terceiro prato. O chef Kadosh ficou responsável pelo quarto prato e preparou uma salada de feijão com folhas de acelga e um molho de pimentões assados.

Bernard Vaussion, que cozinha para o presidente francês, Nicolas Sarkozy, elaborou o último prato – mas o jornal não informou do que se tratou. Por fim, a sobremesa ficou por conta do cozinheiro Ulrich Kerz, da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Ele fez uma mousse de maçã com iogurte, rum e passas carameladas.

Os cozinheiros também participaram de um tour culinário organizado por Kadosh nos tradicionais shuks (mercados de rua) de Jerusalém, Mahane Yehuda, e Levinsky, em Tel Aviv. O evento ocorreu na semana passada.