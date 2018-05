Cheney é acusado de corrupção na Nigéria

A procuradoria da Nigéria deve indiciar o ex-presidente americano Dick Cheney e mais nove suspeitos por corrupção na construção de um projeto de gás natural liquefeito no delta do Níger nos anos 1990, quando o republicano era presidente da Halliburton.

De acordo com as investigações, uma subsidiária da empresa, a Kellogg, Brown and Root, pagou US$ 180 milhões em suborno a autoridades nigerianas para conseguir o contrato de US$ 6 bilhões.

O indiciamento é visto como uma jogada política tendo em vista as eleições de abril no país, considerado um dos mais corruptos do mundo.

A Halliburton foi condenada em 2009 a pagar uma multa de US$ 402 milhões nos EUA por corrupção em contratos em outros países. De acordo com o advogado de Cheney, Terrence O’Connel, seu cliente é inocente.

“O departamento de Justiça e as autoridades financeiras já investigaram as ações da joint venture e nada foi comprovado contra Cheney durante sua gestão como presidente da Halliburton”, disse. (CNN)