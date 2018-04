Clarín: ‘Dilma obteve um triunfo contundente e é a nova presidenta do Brasil’

No argentino Clarín, a vitória de Dilma também foi manchete. “Candidata de Lula obteve 55% dos votos e colocou uma vantagem de 10 pontos sobre seu rival, José Serra. A economista de 62 anos será a primeira mulher a exercer o cargo no país”, escreveu o diário. “Foi uma vitória indiscutível”, disse a analista e correspondente do Clarín.

O jornal deu destaque aos votos brancos, nulos e às abstenções, que juntos somaram mais de 27% do eleitorado. Ainda na página inicial do Clarín havia a notícia com as declarações dadas pelo presidente Lula anteriormente de que não voltaria a disputar a presidência.