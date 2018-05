CNN erra localização de Londres em mapa e pede desculpas

A rede de TV norte-americana CNN mostrou, no último domingo, um mapa da Inglaterra no qual Londres aparecia mal localizado. No mapa exibido, a capital britânica aparecia na região de Norfolk, quase 200 quilômetros de distância do local correto, segundo o jornal britânico Mirror.

Nesta terça-feira, 31, a emissora emitiu um pedido de desculpas por ter cometido a gafe e disse que investiga suas causas. Dezenas de usuários do Twitter publicaram o erro no domingo. A CNN também usou sua conta no Twitter para se desculpar.



Reprodução/Mirror