Colômbia homenageia Gabriel García Márquez em nota de 50 mil pesos

Foi lançada na sexta-feira, 19, na Colômbia, a nota de 50.000 pesos em homenagem ao Prêmio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

“A figura principal do verso da nota de 50.000 pesos é Gabriel García Márquez (…) honrando um personagem que levou muito longe o nome da Colômbia desde meados do século passado”, declarou na apresentação da nova cédula o gerente-geral do Banco da República, José Darío Uribe.

O ato de lançamento foi na cidade de Santa Marta, no norte da Colômbia e a cerca de 80 km de Aracataca, a cidade natal de Gabo. A localidade serviu de inspiração para o conhecido Macondo, onde se desenrola Cem anos de solidão, a obra-prima do autor.

“Começaram a circular desde as 10 da manhã (12h, horário de Brasília) em Aracataca e, a partir daí, em qualquer parte da Colômbia”, acrescentou Uribe, logo depois de mostrar ao público duas das novas cédulas, de cor violeta.

O Banco Agrário de Aracataca foi o primeiro a receber a nota – equivalente a US$ 17,4 no câmbio atual – e a distribuí-la entre seus clientes.

Ganhador do Nobel em 1982, García Márquez faleceu em abril de 2014, aos 87 anos, no México, onde morava com a mulher.