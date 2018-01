Comercial da Budweiser lembra vida dura de imigrantes

WASHINGTON – O tradicional anúncio publicitário do Superbowl, a final do futebol americano, feito pela cervejaria Budweiser este ano trata de uma história sobre imigrantes: a do próprio criador da empresa. O anúncio de 60 segundos, que deve ocupar o espaço mais caro da propaganda mundial, começa com as palavras: “Você não parece que é daqui”

Em meio a um acirrado debate sobre imigração, provocado pelo veto do presidente Donald Trump refugiados e viajantes de sete países de maioria muçulmana, a cervejaria tida como símbolo dos EUA resolveu contar suas origens estrangeiras.

O comercial, chamado “Nascido de uma maneira dura”conta a história de Adolphus Busch, que deixou a Alemanha no século 19 para fundar uma cervejaria em Saint Louis.

Em um determinado ponto do anúncio, um homem grita com o cervejeiro: “Você não é bem vindo aqui”. Ele pergunta por que Busch saiu da Alemanha e ouve: “Eu queria fazer uma cerveja.”

O anúncio foi divulgado no YouTube a mais de uma semana do Superbowl e poucos dias depois do veto de Trump a imigrantes muçulmanos. A cervejaria, no entanto, evitou entrar em polêmicas.

“O foco nessa semana é o Superbowl e nossas marcas”, disse Marcel Marcondes, vice-presidente de Marketing da Anheuser-Busch. “Criamos o comercial para mostrar a ambição de nosso fundador e sua busca incansável pelo sonho americano. É uma história sobre a nossa herança. É uma ideia que estamos desenvolvendo há um ano.”/ WASHINGTON POST