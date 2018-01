Comitê democrata lança série de vídeos para satirizar Donald Trump

Propagandas contra o pré-candidato republicano à Casa Branca Donald Trump por parte de seus oponentes estão se tornando cada vez mais comuns. Dessa vez, o Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) resolveu se unir ao grupo por meio de campanhas digitais.

“Vamos mudar nosso foco para a direção de Donald Trump”, disse Eric Walker, diretor adjunto de comunicações do DNC. “Não seremos pegos desprevenidos como as campanhas republicanas, que cometeram o erro de não levar Trump a sério.”

Segundo o jornal The New York Times, o grupo está iniciando uma campanha somente pela internet que terá como alvo no Facebook os eleitores da Flórida, Ohio e Carolina do Norte, Estados que disputarão as primárias eleitorais na terça-feira. A primeira ação é um vídeo sarcástico que reproduz os processos e relatórios a respeito da Universidade Trump.

“Universidade Trump, sim, temos topado com alguns soluços”, diz uma voz não-oficial da instituição. “Mas estamos oferecendo um novo programa: como concorrer à presidência como Donald Trump.”

O anúncio ainda mostra imagens dos senadores da Flórida, Marco Rubio, e do Texas, Ted Cruz. Mas é o magnata do setor imobiliário que ganha mais tempo.

Essa é a primeira parte de uma série de três vídeos com o tema Universidade Trump, explicou o DNC. O próximo será lançado ainda em março e trará uma falsa promessa de fraternidade da instituição. A última parte será sobre a “graduação”.

O Comitê Nacional Republicano tem feito vídeos contra a pré-candidata democrata Hillary Clinton há meses.

Veja o vídeo do DNC abaixo: