Como fica o Parlamento da Holanda após eleições

Os holandeses foram às urnas na quarta-feira 15 na votação com a maior participação desde 1986 no país. Mark Rutte, atual primeiro-ministro e líder do Partido Popular Liberal e Democrata (VVD), obteve a maioria dos assentos na Câmara e no Senado e deve ser reconduzido ao poder em uma ampla coalizão.

Considerado favorito pelas pesquisas há duas semanas, o líder nacionalista e xenofóbico Geert Wilders, do Partido pela Liberdade (PVV), foi derrotado.

Veja abaixo como fica o Parlamento após o pleito.