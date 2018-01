Conheça a playlist que Barack Obama ouve para fazer exercícios

WASHINGTON – Desde que era candidato à Casa Branca, em 2008, Barack Obama costuma divulgar publicamente as playlists com as músicas que costuma escutar, seja em suas férias ou em outros momentos de distração. Neste ano, assim como em 2015, quando tirou alguns dias de folga, o presidente americano recomendou canções para ouvir de dia e de noite.

Agora, a revista Wired – da qual o presidente americano é o editor convidado da edição de novembro, divulgou algumas uma lista com algumas das músicas que Obama ouve quando está se exercitando: uma mistura de funk, pop, rock e hip-hop, com alguns pontos fora da curva e algumas surpresas.

Destaca-se na lista de Obama o fato de ele continuar valorizando artistas negros, ao mesmo tempo em que inclui músicas de artistas que estão em alta nas paradas musicais.

Ouça abaixo algumas das canções escolhidas pelo presidente americano para fazer exercícios: