Conheça Teerã antes da Revolução Islâmica de 1979

Universitários em Teerã, quando mulheres não eram obrigadas a usar véus islâmicos.

A versão online da revista Foreign Policy publicou imagens feitas no Irã antes de 1979, quando a Revolução Islâmica levou os aiatolás ao poder no país persa. As fotos mostram mulheres usando saias e frequentando a universidade, anúncios de produtos americanos e obras dos mais conhecidos pontos de Teerã – um cenário em completo desacordo com o encontrado agora na capital iraniana.