Conheça ‘Trump’, a nova cerveja artesanal produzida na Ucrânia

LVIV, UCRÂNIA – Nos EUA, Donald Trump é o presidente, mas na Ucrânia é uma nova marca de cerveja artesanal, com um toque de ironia.

A bebida “Trump – o presidente dos Estados Divididos da América”, apresentada por seus criadores ucranianos como uma “cerveja clara imperial mexicana com toque de limão”, está a venda em Lviv, região oeste da Ucrânia desde o início de maio.

“Nosso ponto de vista sarcástico sobre o mercado global do populismo se reflete no nome e design da marca”, contou Yuri Zastavny, coproprietário da empresa Pravda, que produz a cerveja.

No rótulo da garrafa, o presidente americano aparece diante de um muro, como o que prometeu construir na fronteira dos EUA com o México. Atrás dele, o líder russo, Vladimir Putin, aparece sorrindo e com um boné vermelho contendo um dos slogans da campanha de Trump: “Make America Great Again” (“Tornar os EUA grandes de novo”). Diante deles, um manifestante exibe um cartaz com a frase “Free Melania” (“Libertem Melania”), em referência à primeira-dama dos EUA.

A Pravda já produziu cervejas em homenagem à chanceler alemã, Angela Merkel, e ao ex-presidente americano Barack Obama. A companhia também criou uma marca especial com a figura de Putin.

Até o momento, a empresa assinou contratos de distribuição do produto na Áustria e Alemanha. / AFP