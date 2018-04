Conte sua história do caos aéreo na Europa

A erupção do vulcão Eyjafjallajokull, no sul da Islândia, causa desde a quinta-feira uma crise no sistema de tráfego aéreo na Europa, principalmente nas regiões norte e oeste do continente. Cerca de 63 mil voos foram cancelados e 6,8 milhões de passageiros foram afetados nestes cinco dias de crise áerea.

O Radar Global quer ouvir histórias dos brasileiros que foram afetados pelo caos no sistema aéreo europeu. Você pode estar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Envie seu relato sobre as situações enfrentadas nos aeroportos europeus ou brasileiros, para onde e quando faria sua viagem, como está a resposta das autoridades e das companhias aéreas para os passageiros e quais as alternativas que estão sendo buscadas para o transporte no continente. Participe a ajude a enriquecer nossa cobertura.