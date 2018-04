Crimeia anexada à Rússia

Na terça-feira 18 a Crimeia foi anexada à Rússia com a assinatura de um tratado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e autoridades da região, que realizou um referendo no domingo 16. A votação terminou com a aprovação, por 96,77% da população, da anexação.

Integrantes de unidades de “autodefesa”, formadas por voluntários pró-Rússia, trocaram bandeiras ucranianas por bandeiras russas em diversos locais, como em uma base naval em Sebastopol e no Parlamento.

Veja imagens da Crimeia após a anexação à Rússia:

[galeria id=10053]