Cronologia: A vida do príncipe Philip ao lado da rainha Elizabeth II

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, deixará de participar de compromissos oficiais a partir do fim de agosto, enquanto a rainha continuará com suas atividades normalmente, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 4, pelo Palácio de Buckingham.

Veja abaixo alguns fatos da vida do duque de Edimburgo.

1921: No dia 10 de junho, nasce Philip, o quinto filho do príncipe Andrew da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg.

1922: Derrubada do rei Constantine I da Grécia leva a família a se mudar para Paris.

1928: Philip começa a vida escolar no Reino Unido.

1939: Passa a integrar a Marinha Real. Conhece a então princesa Elizabeth quando a família real visita a Faculdade Naval Real de Darthmouth.

1940 a 1945: Serve durante a 2.ª Guerra.

1947: Renuncia aos títulos grego e dinamarquês para poder se casar com Elizabeth. No dia do casamento, se torna duque de Edimburgo e, em 1957, príncipe do Reino Unido.

1952: Deixa a carreira naval após a morte do rei George VI, quando Elizabeth se torna rainha.

2009: Torna-se o cônjuge real há mais tempo a serviço do Reino Unido.

2017: Palácio de Buckingham anuncia que príncipe Philip se aposentará dos compromissos reais no fim de agosto.

/ com GRAPHIC NEWS