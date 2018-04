CRONOLOGIA: O golpe fracassado de 1992 na Venezuela

Os venezuelanos lembram neste sábado, 4, com um misto de orgulho e vergonha, as duas décadas da tentativa frustrada de golpe liderada por Hugo Chávez contra o governo de Carlos Andrés Pérez. Relembre a seguir a cronologia do golpe.

3 de fevereiro de 1992

16 horas. Chávez e outros quatro tenentes-coronéis do Exército venezuelano mobilizam oficiais na “Operação Zamora” para tentar derrubar o presidente Carlos Andrés Perez

23 horas. Em Caracas, militares rebelados tentam ocupar o Palácio de Miraflores, a residência presidencial, a base aérea Francisco de Miranda e outros pontos estratégicos

4 de fevereiro de 1992

Zero-hora. Tanques e paraquedistas tentam invadir Miraflores. Há confronto com militares leais ao governo, que se estende por toda a madrugada

1 hora. Pérez consegue fugir do palácio e se abriga na sede da TV Venevisión, de onde informa o país da insurreição armada

8 horas. O comando militar consegue controlar a situação

Meio-dia. Chávez entrega-se e pede que seus comandados deponham as armas: “Por ora, me retiro”, declarou