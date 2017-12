Cronologia: Oito meses de batalha por Mossul

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou neste domingo, 9, a vitória de seu Exército sobre os jihadistas do Estado Islâmico (EI) na cidade de Mossul. A reconquista da região, transformada pelo grupo em seu principal reduto no Iraque, é a mais importante vitória das forças do país desde que o grupo extremista se apoderou em 2014 de vastos territórios na área.

Confira abaixo os principais pontos dessa retomada.

17/10/2016

As forças iraquianas lançam uma grande operação para reconquistar Mossul, ocupada pelo EI em junho de 2014

02/11

Exército anuncia a entrada em Mossul pelo leste. O líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi, pede, em uma rara gravação de áudio, que suas tropas lutem até o martírio

08/11

Os peshmergas, combatentes curdos iraquianos, anunciam a retomada de Bachiqa. No dia 13, as forças iraquianas retomam a cidade histórica de Nimrod

08/01

As forças de elite alcançam pela primeira vez o Rio Tigre pelo leste

24/01

As forças iraquianas anunciam “a completa liberação” da zona leste de Mossul

19/02

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anuncia o lançamento de operações militares para retomar a parte oeste de Mossul. Logo depois, as forças iraquianas entram na área após recuperar o aeroporto desativado perto da base de Ghazlani

04/05

O Exército iraquiano abre nova frente no noroeste. A operação visa completar o cerco na cidade velha, onde dezenas de milhares de civis estão cercados pelos extremistas

16/05

Bagdá anuncia a “libertação” de 90% do oeste de Mossul

18/05

Tropas iraquianas apoiadas por aviões da coalizão internacional lançam o ataque para retomar a cidade velha, onde os últimos extremistas se entrincheiram

21/05

O EI destrói a icônica mesquita de Al-Nuri e seu minarete inclinado do século 12. Foi neste local que Baghdadi havia realizado, em julho de 2014, a sua única aparição pública como líder do EI

25/05

Jihadistas lançam contra-ataques contra os bairros “libertados” de Tanak e Yarmuk, na zona oeste de Mossul

01/07

Jihadistas multiplicam os ataques suicidas, especialmente com mulheres e adolescentes, para conter avanço das forças iraquianas

09/07

O primeiro-ministro Haider al-Abadi anuncia a “vitória” contra o EI em Mossul