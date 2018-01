Cronologia: os 15 dias que derrubaram Mugabe

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou ao cargo três semanas depois de uma grave crise política, provocada pela sua decisão de demitir o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, em meio a rumores de que ele queria preparar sua mulher Grace Mugabe para substituí-lo no poder. Acompanhe os principais momentos da crise:

6 de novembro

Demissão do vice

Após uma campanha de insultos públicos contra Mnangagwa, Mugabe o demite, acusado de tentar tomar o poder com auxílio de bruxaria. O vice foge do país

13 de novembro

Ameaça militar

O chefe do Exército, Constantino Chiwenga, faz um raro pronunciamento público no qual diz que as Forças Armadas não hesitarão em agir para acalmar a crise política e critica o manejo da economia do país

14 de novembro

Intervenção

Tanques armados saem as ruas de Harare e tomam a TV estatal do Zimbábue

15 de novembro

Mugabe preso

O presidente é colocado em prisão militar e começa uma perseguição contra “corruptos” em seu entorno. Grace Mugabe deixa de aparecer em público

16 de novembro

Rumores

A imprensa estatal publica imagens de Mugabe cumprimentando os chefes do Exército e as forças armadas evitam falar abertamente em golpe

17 de novembro

Aparição pública

Mugabe aparece em público pela primeira vez desde a prisão domiciliar e o Exército continua a se referir a ele como presidente. A oposição convoca uma marcha contra o presidente

18 de novembro

Milhares nas ruas

1,6 milhão de pessoas tomam as ruas de Harare no maior ato contra Mugabe desde que ele tomou o poder em 1980

19 de novembro

Expulsão do partido

O Zanu-PF expulsa Mugabe do comando do partido e ele fica politicamente ainda mais frágil, mas ao contrário das expectativas, vai à TV e não renuncia, prometendo seguir no cargo para “liderar a transição”

20 de novembro

Ameaça de impeachment

O Congresso anuncia que votará a destituição de Mugabe caso ele não renuncie. No dia seguinte, momentos antes da votação, o presidente entrega o cargo