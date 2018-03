Cubana Yoani Sánchez vem ao Brasil e deve participar de exibição do filme Conexão Cuba Honduras

O documentarista brasileiro Dado Galvão, diretor do filme Conexão Cuba Honduras (assista ao trailer abaixo), confirmou essa semana que a blogueira e colunista do Estado Yoani Sánchez tem passagem marcada para chegar ao Brasil no dia 18. A intenção do cineasta, que organiza a viagem da personagem de seu documentário, é que a cubana participe de uma exibição da obra em Vitória da Conquista, na Bahia.

Galvão cuidou da reemissão do bilhete aéreo de Yoani, comprado, segundo ele, com fundos de uma campanha organizada em seu site no ano passado. O documentarista afirmou que começou em seu blog (www.dadogalvao.org) a campanha de arrecadação do dinheiro necessário para a compra da passagem em18 de outubro – dois dias depois de o governo cubano ter publicado na Gazeta Oficial a alteração na Lei de Migração que, a partir de 14 de janeiro, simplificou os trâmites para que os cidadãos locais deixem a ilha. “Cubanos radicados no Brasil ajudaram muito.”

O cineasta pretende exibir seu filme em Vitória da Conquista no dia 18. “No dia seguinte, organizaremos um bate-papo.” Depois disso, Yoani deverá embarcar para São Paulo. Mas Galvão ainda não definiu os detalhes da programação da blogueira.

A cubana anunciou que pretende passar por mais de dez nações, nas Américas e na Europa. E deverá retornar ao País em abril.

Quando a versão anterior da Lei de Migração de Cuba vigorava – exigindo “cartas-convite” e permissões expressas das autoridades para que os cubanos deixassem a ilha, além de passaportes e vistos -, Yoani teve seus pedidos para deixar o país negados 20 vezes. Mas ela já saiu anteriormente de Cuba. Entre 2002 e 2004, morou na Suíça.

Assista ao trailer de Conexão Cuba Honduras: