Curiosidades do Nobel da Paz

– A escolha dos vencedores é feita por um comitê de cinco pessoas, escolhidas pelo Parlamento da Noruega

– Entre 1901 e 2014, 95 prêmios foram entregues. Em 19 ocasiões não houve premiação: 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 e 1972

– 64 prêmios foram entregues para apenas uma pessoa; 29 foram divididos entre duas pessoas e 2 prêmios foram divididos entre três pessoas

– O prêmio já foi entregue para 128 vencedores: 103 pessoas e 25 organizações

– Até hoje, 16 mulheres receberam o Nobel da Paz

– Apenas uma pessoa declinou o prêmio: Le Duc Tho. Nasceu no Vietnã em 1911 e se tornou comunista quando jovem. Foi um dos líderes da resistência do Vietnã contra a ocupação francesa após 1945 e, entre 1969 e 1973, negociou, como chefe negociador do Vietnã do Norte, com HenrY Kissinger um armistício no país. Ele recebeu o Nobel da Paz em 1973, ao lado de Kissinger, mas se recusou a receber a premiação, afirmando que o homólogo havia violado a trégua

– Três ganhadores do prêmio estavam presos no momento do anúncio da premiação: O jornalista e pacifista alemão Carl von Ossietsky; a política birmanesa Aung San Suu Kyi; e o ativista em direitos humanos chinês Liu Xiaobo

– A pessoa mais nova a ganhar o Nobel da Paz foi Malala Yousafzai. Ela recebeu a premiação em 2014, quando tinha 17 anos

– A pessoa mais velha a ganhar o prêmio foi Joseph Rotblat, que estava com 87 anos quando recebeu a honra em 1995