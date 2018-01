De férias, Putin treina com seleção nacional de judô da Rússia

MOSCOU – O presidente russo, Vladimir Putin, vestiu nesta sexta-feira, 8, o quimono e treinou com a seleção nacional de judô, seu esporte preferido desde criança, aproveitando as férias.

Putin entrou no tatame do treinador da seleção russa, o italiano Ezio Gamba, que assumiu o cargo em 2008 e com quem os russos ganharam pela primeira vez medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O campeão olímpico Tagir Khaybulaev afirmou à imprensa local que os judocas não receberam nenhuma recomendação especial para deixar Putin ganhar.

O treino aconteceu no centro de alto rendimento de times nacionais de Sochi, no Mar Negro, onde o chefe do Kremlin descansa por estes dias. Também participaram do treinamento o ministro de Esportes, Vitaly Mutko, e o presidente do Comitê Olímpico Russo, Aleksandr Zhukov.

Putin, de 63 anos, confessou que, se tivesse nível para isso, gostaria de ter competido como judoca nos Jogos Olímpicos. Ele também é um grande fã de esportes de inverno, como esqui alpino e o hóquei sobre gelo.

“Se tivesse essa chance e se chegasse a alcançar o nível necessário, competiria com gosto no programa de judô. É o esporte que pratiquei por quase toda minha vida”, disse.

Putin, que recebeu há três anos o oitavo dan de judô – de um máximo de dez -, iniciou nesse esporte aos 11 anos, o pratica ativamente, é faixa preta e inclusive escreveu um manual sobre essa arte marcial.

“O judô não só significa boa saúde, fortes músculos e domínio das técnicas, mas também nobreza, tolerância e ajuda mútua, por isso seus princípios fundamentais correspondem plenamente com os de uma sociedade tolerante”, afirmou uma vez. / EFE