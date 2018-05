De Londres: Com jornais gratuitos e tabloides, casamento está em toda parte

Por Flávia Tavares, enviada especial a Londres

Os ingleses estão sempre com os olhos enterrados em livros e jornais ao circular pelas zilhões de estações de metrô de Londres. Desse jeito, mesmo quem não quisesse saber sobre o casamento real não teria escapatória. Pela manhã, o diário gratuito Metro despeja informações e alguns boatos sobre a noite anterior dos pombinhos.

À tarde, é a vez do também gratuito Evening Standard trazer as novidades frescas e as frescuras dos noivos. Apenas os jornais mais conservadores fingem não ligar tanto e não chamam as fofocas reais em suas capas.

Mas os tabloides são mesmo o que há de mais divertido – e não devem mesmo ser levados a sério, já que inventam muitas histórias e inclusive pagam por entrevistas. Ontem, um deles anunciava que Kate estava tendo pesadelos: de repente, estava nua na abadia de Westminster, no meio da cerimônia.

Hoje, um outro tabloide garante que o casal já decidiu ficar “grávido” em 2012. E um terceiro brincava que William vai “se dar bem” amanhã à noite.

Parece que a sede pelas histórias dos dois só tem a aumentar depois do casório.