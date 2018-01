Deputado escocês é ovacionado por discurso defendendo permanência na UE

BRUXELAS – O eurodeputado Alyn Smith, representante da Escócia no Parlamento Europeu, foi aplaudido de pé pela maior parte de seus colegas na terça-feira, 28, depois de um breve discurso no qual urgiu que eles “não desapontem a Escócia”.

Na internet, o vídeo do discurso viralizou e ele também foi comparado ao guerreiro escocês William Wallace pelo discurso feito em 11 de setembro de 1297 antes da Batalha de Stirling – batalha retratada no filme Coração Valente, no qual Wallace é interpretado por Mel Gibson.

O deputado usou sua intervenção em Bruxelas para pedir que a União Europeia respeite a vontade da Escócia e de seus eleitores que votação majoritariamente – 62% contra 38% – pela permanência no bloco. “Eu quero que meu país seja internacionalista, cooperativo, ecológico, junto e europeu”, disse Smith.

“O povo da Escócia, junto com os cidadãos da Irlanda no Norte, de Londres e muitos outros no País de Gales e na própria Inglaterra, votaram para pela permanência na nossa família de Nações”, disse o legislador. “Eu exijo que esse status e o espírito europeu sejam respeitados.”

Para concluir sua intervenção, Smith afirmou que a “Escócia não havia decepcionado a Europa”. “Por favor, eu imploro, caros colegas, não desapontem a Escócia agora.”

Veja abaixo os discursos de Smith e Wallace (na encenação de Mel Gibson):