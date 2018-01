Diferenças entre Obama e Trump sobre imigração

Prioridades de Obama para deportação:

– Nos primeiros anos de sua administração, Obama adotou uma linha dura em relação a deportações, na esperança de que isso ajudaria a aprovação de uma reforma migratória no Congresso

– A proposta em discussão abria caminho para obtenção de cidadania por muitos dos que vivem de maneira irregular no país

– Quando a reforma naufragou, em 2014, Obama adotou medidas que restringiram as deportações e estabeleceu prioridades para a ação dos agentes de imigração

– As regram deram prioridade à deportação de estrangeiros envolvidos em ou suspeitos de praticar atos de terrorismo ou espionagem ou que representem ameaça à segurança nacional

– Apreendidos na fronteira ou portos de entrada quando tentavam entrar de maneira ilegal no país

– Condenados por delitos que envolveram a participação gangues criminosas

– Condenados por crimes graves, para cuja realização o status migratório do autor tenha sido um elemento essencial

– Condenados por crimes violentos ou graves, uma longa lista que inclui assassinato, estupro, tráfico de drogas e de armas, corrupção, roubo, exploração da prostituição

– O governo Obama também suspendeu a deportação de imigrantes que entraram no país quando tinham menos de 16 anos e os pais de cidadãos ou residentes legais que ingressaram nos EUA depois de janeiro de 2010

Prioridades de Trump para a deportação:

– As novas regras dizem que nenhum grupo de imigrantes estará isento da possibilidade de deportação. Todos os que violem as leis de imigração dos EUA estarão sujeitos à detenção e remoção do país

– Os únicos grupos excluídos do risco de deportação são imigrantes que entraram no país com menos de 16 anos e os pais de cidadãos ou residentes legais que ingressaram nos EUA depois de janeiro de 2010

– Apesar de mostrarem que nenhum grupo está isento, as novas regras estabelecem prioridades para a ação de agentes de imigração

– O foco das deportações serão os condenados pela prática de qualquer crime, os que estão sendo processados sob a acusação de praticar crimes e os que cometeram qualquer ato que possa constituir uma ofensa criminal

– Também serão afetados os que tenham praticado fraude ou dado informações falsas na relação com agências governamentais

– Os que cometeram abusos no recebimento de benefícios públicos

– Os que são alvo de ordem final de remoção dos EUA

– Aqueles que representam um risco à segurança nacional na avaliação de agentes de imigração